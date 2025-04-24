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Tokat'ta Kaçak Alkol ve Silah Operasyonu: 27 Gözaltı

Tokat'ta Kaçak Alkol ve Silah Operasyonu: 27 Gözaltı
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Tokat'ta düzenlenen dört operasyonda jandarma ekipleri 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 505 litre sahte içki, 21 kilogram tütün, 52 bin 994 makaron, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 66 mermi ve 342 sikke ele geçirildi.

Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen 4 operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/sahte alkol ticareti, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile silah mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 4 operasyonda, 505 litre sahte içki, 21 kilogram tütün, 52 bin 994 makaron, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 66 mermi ve 342 sikke ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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