Tokat'ta jandarma aracı durdurdu, kaçak tütünde 2 şüpheli gözaltına alındı

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Tokat'ta düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin kaçak tütün ve tütün ürünlerini kente getirecekleri bilgisi??????? üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin takibi sonucu şüphelilerin bulunduğu araç, adli makamlardan alınan arama kararının ardından durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 600 bin bandrolsüz boş makaron, 100'er gramlık 700 paket tütün, 190 paket nargile tütünü ve 50 paket sigara kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA