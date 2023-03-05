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Tokat'ta itfaiye ekipleri yangında 4 kuzuyu kurtardı

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Tokat'ta itfaiye ekipleri yangında 4 kuzuyu kurtardı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir garajda çıkan yangın söndürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir garajda çıkan yangın söndürüldü.

50. Yıl Mahallesi'nde Fatma Kırmızı'ya ait garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Nilksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

İçerde 4 kuzunun olduğunun belirtilmesi üzerine, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri kuzuları telef olmaktan kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Niksar Tokat Güncel Haberler

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