Tokat'ta İsrail'in Saldırısına Tepki Yürüyüşü

TOKAT'ta vatandaşlar İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki göstererek yürüyüş yaptı.

Tokat'ta Milli İrade Platformu, "Özgürlüğe Yürüyoruz. Kararlıyız Sumud Yanındayız" çağrısıyla yürüyüş düzenlendi. Karşıyaka Merkez Camisinde öğle namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar Hıdırlık köprüsüne kadar yürüyüş yaparak İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı protesto etti. Filistin ve Türk bayrakları ile pankart açan vatandaşlar, slogan atarak yürüdü. Yürüyüşe Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Milli İrade Paltformu adına Şaban Ceylan yaptığı açıklamada, "Sumud filosundaki tüm fertlere ayrı ayrı Tokat'tan selam gönderiyorum. İnsanlık onurunu ve umudunu taşıyan bu kardeşlerimizin hepsinin sonuna kadar yanındayız ve bundan sonra yapılacak tüm filolara dair desteğimiz Tokat'tan tam olacaktır. Tokat duyarlılığı son derece yüksek bir il" dedi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- TOKAT,