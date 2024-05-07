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Tokat'ta ilkokul öğrencisi yarışmada kazandığı ödülü Gazze'deki çocuklara bağışladı

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Tokat Valiliği tarafından düzenlenen yarışmada birinci olan ilkokul öğrencisi, kazandığı ödülü Gazze'deki çocuklara bağışladı. Vali Hatipoğlu, öğrenciyi tebrik etti ve diğer dereceye giren öğrencilere de başarılar diledi.

Tokat'ta ilkokul öğrencisi yarışmada kazandığı ödülü, Gazze'deki çocuklara bağışladı.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilay Tokat Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na katılan ve edebi kategoride ilkokul il birincisi olan Turhal Cengiz Topel İlkokul 2. sınıf öğrencisi Hatice Rüya Erkoç, Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

İlkokul öğrencisi Erkoç, yarışmada kazandığı 5 bin TL ödülü, Gazze'deki çocuklar için bağışladığını söyledi.

Vali Hatipoğlu, Hatice Rüya'ya bu örnek davranışından dolayı teşekkür etti. Hatipoğlu, ayrıca resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren diğer öğrencilere de teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarete Vali Yardımcısı Osman Sarı, Yeşilay Tokat Şube Başkanı Cihat Zülfüoğulları ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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