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Tokat'ta İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine araç düştü, sürücü yaralandı

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Tokat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Ebubekir Sezer (63) idaresindeki 60 AED 4964 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten Tokat-Niksar kara yolu Uzunburun mevkisinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine düştü.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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