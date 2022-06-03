Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Haberler

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Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Tokat'ta düğün konvoyundaki bir otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Tokat'ta düğün konvoyundaki bir otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda bulunan E.Ç'nin kullandığı 60 DJ 340 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolunda çocuklarını askeri birliğine teslim edip dönen S.Ç. yönetimindeki 05 DR 448 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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