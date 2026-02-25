Haberler

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan toplamda 8 kişi yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

N.Ş. idaresindeki otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde E.B'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
