Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
N.Ş. idaresindeki otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde E.B'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu