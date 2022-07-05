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Tokat'ta iki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
Tokat'ta iki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan kişinin cesedine ulaşıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan kişinin cesedine ulaşıldı.

Gökal beldesindeki uçurumda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada, ölü bulunan kişinin iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Tonbaş (33) olduğu tespit edildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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