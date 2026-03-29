Tokat'ta beton duvara çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Tokat-Niksar kara yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari aracın beton duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta hafif ticari aracın yol kenarındaki beton duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.A. (47) idaresindeki 80 AEA 743 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde yol kenarındaki beton duvara çarptı.
Kazada, araçta bulunan A.G. (46), G.G. (33), Z.G. (16), M.G. (46) ve B.G. (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu