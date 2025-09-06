Haberler

Tokat'ta Hafif Ticari Araç ile Cip Çarpıştı
Tokat'ta meydana gelen kazada hafif ticari araç ile cip çarpıştı, ancak yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Bosna Sokak'ta meydana geldi. 60 AGR 961 hafif ticari araç ile 06 KVN 58 plakalı cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle cipin ön tekeri yerinden koparak yola savrulurken, park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
