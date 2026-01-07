Haberler

Tokat'ta change operasyonu: 8 gözaltı

Tokat'ta change operasyonu: 8 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta kazalı araçların şase numaralarının, hacizli araçlarla değiştirildiği bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 9 milyon 500 bin lira değerinde 7 araçta kriminal inceleme yapıldı.

TOKAT'ta kaza yapan araçları, hacizli yakalamalı araçlarla şase numaralarını değiştirerek 'change' edildiği bilgisi üzerine jandarma tarafından yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tokat, Amasya ve Düzce illerinde 8 kişinin kazalı durumdaki araçları, hacizli yakalamalı araçlarla şase numaralarını değiştirerek change yaptıkları bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 9 milyon 500 bin lira değerindeki 7 araçta kriminal inceleme yapıldı. Yapılan incelemede araçların şase numaralarının değiştirildiği tespit edildi. Araçlara el konulurken yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti

Kargoyla dua ve ayet gönderdi, servet elde etti
Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı açıklaması

Başsavcılıktan Eren Elmalı için bahis açıklaması