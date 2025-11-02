Tokat'ta Gölete Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında bulunan gölete devrilen otomobilin sürücüsü K.G. yaralandı. K.G, otomobilden son anda çıkarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
K.G. idaresindeki 05 ADN 575 plakalı otomobil, Kelkit Çayı kenarındaki gölete devrildi.
Otomobilden son anda dışarı çıkan sürücü yaralandı. Sürücü K.G, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel