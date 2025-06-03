Tokat'ta Gazze İçin Kermes Düzenlendi
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Milli İrade Platformu tarafından Gazze yararına düzenlenen kermeste, el sanatları ve yöresel ürünlerin satışından elde edilecek gelir Filistin halkına destek amacıyla Gazze'ye gönderilecek.
TOKAT (AA) Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Milli İrade Platformu tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.
Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde kurulan çadırlarda da düzenlenen kermeste, el sanatları ürünleri, yöresel ürünler ve çeşitli materyaller kermeste satışa sunuldu.
Kermesten elde edilecek gelir Filistin halkına destek amacıyla Gazze'ye gönderilecek
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel