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Tokat'ta engelli kişi sulama kanalında ölü bulundu

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Tokat'ın Niksar ilçesinde engelli Mehmet Cıda, sulama kanalında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Cıda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde engelli kişi sulama kanalında ölü bulundu.

Hamidiye Mahallesi girişindeki sulama kanalında hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin engelli Mehmet Cıda olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Cıda'nın cenazesi, otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
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