Tokat'ta Elektrik Direğine Çarpan Araçta 3 Yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
H.C idaresindeki 60 AGL 977 plakalı hafif ticari araç, Kayapaşa Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçtan bulunan N.C. ve A.C. yaralandı.
Yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel