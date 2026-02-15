Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir çiftlikte elektrik akımına kapılan 30 yaşındaki Enver Keklik'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, saman indirmek için çıktığı yerde gerçekleşti.
Çıkrık Mahallesi'ndeki çiftlikte Enver Keklik (30), saman indirmek için çıktığı yerde elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Keklik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Keklik'in cesedi, Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel