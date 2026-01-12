Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Tokat'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 13 Ocak 2026'da bir gün ara verildi. Resmi ve özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri de kapatılacak.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar yağışı etkisiyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, Tokat il genelinde, resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakım evlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."