Tokat'ta Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Beyaza Bürüdü

Tokat'ta "Kar bu kadar yağmadı diyerek" o anları kayda aldı

TOKAT - Tokat'ın Artova ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ekili arazilerde zarara yol açarak bölgeyi kar manzarasına çevirdi.

Artova ilçesi Çelikli köyünde önceki gün etkili olan dolu yağışı, kısa sürede ekili arazileri ve yolları beyaza bürüdü. Şiddetli yağış tarım alanlarında zarara yol açarken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Bölgeden geçen bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, dolunun etkisiyle adeta kar yağmış gibi bir manzara oluştuğu görülüyor. Kayda alınan videoda bir kişinin, "Kar bu kadar yağmamış. Ekinlere yaramaz bu, zehir" sözleri dikkat çekti.