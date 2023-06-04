Tokat'ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Pikap Devrildi: 1 Yaralı

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap devrildi araç sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, Yeşilırmak caddesinde tek taraflı olarak meydana geldi. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri ve polis sevk edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap devrildi: 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap devrildi araç sürücüsü hafif yaralandı

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Yeşilırmak caddesinde tek taraflı olarak meydana geldi. L.İ idaresinde ki 60 ABM 025 plakalı Ford marka pikap sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri ve polis sevk edildi. Olayda, pikap sürücüsü L.İ. yaralandı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Tokat Devlet Hastanesi kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.