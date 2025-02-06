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Tokat'ta Devrilen Ambulansın Sürücüsü Yaralandı

Tokat'ta Devrilen Ambulansın Sürücüsü Yaralandı
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Tokat'ta hastayı bıraktıktan sonra dönüş yolunda devrilen ambulansın sürücüsü O.B. (41) yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tokat'ta devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı.

Taburcu olan hastayı Artova ilçesine bırakan, O.B. (41) idaresinde 60 BC 145 plakalı ambulans, hastaneye dönerken Tokat-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen başka bir ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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