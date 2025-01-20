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Tokat'ta Dereye Düşen Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı

Tokat'ta Dereye Düşen Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı
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Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle dereye düştü. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı.

Tokat'ta dereye düşen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

M.E.C. idaresindeki 60 ACV 251 plakalı otomobil, Behzat Bulvarı Plevne Caddesi Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Behzat Deresi'nin demir korkuluklarına çarparak dereye düştü.

Kazada yaralanan sürücü M.E.C, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
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