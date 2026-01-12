Haberler

Tokat-Cesedini kireçleyip havuzun deposunda sakladığı babasını 4 ay önce öldürmüş

Güncelleme:
Tokat'ta, mülk satışı tartışması yüzünden babasını baltayla öldüren Mustafa Cankurtaran, cesedini de havuz deposuna gizledi. Cinayet 4 ay önce işlenmiş, oğul, babasının kaybolduğunu söyleyerek yalan söylemiş. Olayla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TOKAT'ta mülk satışı tartışmasında babası Zihni Cankurtaran'ı (79) baltayla öldürüp, cesedini de işletmeciliğini yaptığı site havuzunun deposunda kokmaması içinde kireçleyerek saklayan Mustafa Cankurtaran ile 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemede Cankurtaran'ın babasını 4 ay önce öldürdüğü tespit edildi.

Almanya'da yaşayan Süreyya Aksoy, aralık ayında Bursa'ya gelerek polise başvurup babası Zihni Cankurtaran'dan uzun süre haber alamadığını söyledi. Bunun üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Zihni Cankurtaran'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı araca ait PTS kayıtlarında yapılan incelemelerde anormallikler tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda olayın cinayet olabileceği ihtimali değerlendirildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, yaklaşık 1,5 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından cinayeti aydınlattı.

VEKALETLE BABASININ 3 TAŞINMAZINI SATMIŞ

Yapılan araştırmada, Zihni Cankurtaran'ın Türkiye'ye geldikten sonra Tokat'a geçtiği ve kendi üzerine kayıtlı birden fazla taşınmazın, oğlu Mustafa Cankurtaran'a verdiği vekaletle satıldığını öğrendiği belirlendi. Satışlardan elde edilen parayı oğlundan isteyen Zihni Cankurtaran ile Mustafa Cankurtaran arasında bu nedenle tartışma çıktığı, Mustafa Cankurtaran'ın babasını baltayla öldürdüğü ve cesedini işlettiği havuzun depo kısmına gizlediği tespit edildi.

BULUNMASINDAN 4 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Mustafa Cankurtaran'ın, babasını soran yakınlarına bir sabah kimseyle vedalaşmadan Yunanistan'a döndüğünü söylediği ve yakınlarını ihbarda bulunmamaları için oyaladığı ileri sürüldü. Bu süreçte şüphelinin, babasının Yunanistan'dan getirdiği otomobili Ankara'ya götürerek gayriresmi yollarla sattığı, kişisel eşyaların bir kısmından farklı yollarla kurtulduğu, bazı eşyaları ise vicdan azabı nedeniyle sakladığı iddia edildi. Yapılan adli incelemede Zihni Cankurtaran'ın yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 5'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Delillerin toplanmasının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesindeki özel ekip 9 Ocak günü operasyon düzenledi. Tokat merkezli olmak üzere Ankara'da da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Mustafa Cankurtaran ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen Z.C.C., İ.T., İ.N.C., O.B. ve G.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden G.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Cankurtaran, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin, "Babanızı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Haber- Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
