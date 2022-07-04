Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada köy muhtarı ile 3 kişi yaralandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada aralarında köy muhtarının da bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada aralarında köy muhtarının da bulunduğu 4 kişi yaralandı.
İlçede kurulan pazarda karşılaşan ve Kunduzağılı köyünde yaşayan husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini bıçak ve satırla yaraladı.
Yaralanan köy muhtarı Erol A, Fatih A. ve Erdoğan A. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, Ertuğrul Ç. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel