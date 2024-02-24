Tokat'ta cami yangını
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 100. Yıl Camisi'nin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında kazan dairesinde hasar meydana geldi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir caminin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 100.Yıl Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Camisi'nin kazan dairesinden duman çıktığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi.
Yeşilyurt Belediyesi itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında kazan dairesinde hasar meydana geldi.