Tokat'ta bir kişi av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu öldü Güncel Haberler Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, temizlemeye çalıştığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, temizlemeye çalıştığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Bağlar Mahallesi'nde oturan Ahmet Kaya (35) iş dönüşü evinde temizlemeye çalıştığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucunda yaşamını yitirdi. Silah sesini duyan yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaya'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Ahmet Kaya Bağlar Niksar Tokat Güncel Haberler

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