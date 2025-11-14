Tokat'ta Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 1 Ölü

Tokat'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin yakınlarında T.Y. ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y, bıçak ve silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan T.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.