Tokat'ta Bıçaklı Cinayet: Baba ve Oğul Tutuklandı
Tokat'ta dayısını bıçakla öldüren Muhammet Ali Yanar ve babası Ömer Yanar tutuklandı. Anneleri Gülay Y. ise serbest bırakıldı.
BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Tokat'ta dayısını bıçakla öldüren Muhammet Ali Yanar, babası Ömer Yanar ve olaydan sonra gözaltına alınan annesi Gülay Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet Ali Yanar ve babası Ömer Yanar tutuklanırken, olaydan sonra gözaltına alınan annesi Gülay Y. ise serbest bırakıldı.