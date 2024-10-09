Tokat'ta Bıçaklı Cinayet: Baba ve Oğul Tutuklandı

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Tokat'ta dayısını bıçakla öldüren Muhammet Ali Yanar, babası Ömer Yanar ve olaydan sonra gözaltına alınan annesi Gülay Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet Ali Yanar ve babası Ömer Yanar tutuklanırken, olaydan sonra gözaltına alınan annesi Gülay Y. ise serbest bırakıldı.