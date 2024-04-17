Tokat'ta beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, beton mikseri ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Avni Güneş'in (61) kullandığı 60 ABB 215 plakalı otomobil, Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi yol ayrımında, Mehmet Arslantaş (64) idaresindeki 60 HN 768 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Güleser Erdem (61) ve Saniye Güneş (60) yaralandı.
Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.