Tokat'ta besin zehirlenmesi geçiren sahipsiz köpeği jandarma tedavi ettirdi - Haberler

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Tokat'ta besin zehirlenmesi geçiren sahipsiz köpeği jandarma tedavi ettirdi

AA - Güncel
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde besin zehirlenmesi geçirdiği anlaşılan sahipsiz köpek, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde besin zehirlenmesi geçirdiği anlaşılan sahipsiz köpek, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

İlçede vatandaşlar sahipsiz köpeğin hareketsiz yattığını görünce ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bulunduğu yerden alınan köpek, kentte bir veterinere götürüldü.

Yapılan incelemede besin zehirlenmesi geçirdiği belirlenen köpek, tedavi edildi.

AA / Güncel

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