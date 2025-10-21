Tokat'ta 'Benim Kulübüm Yeşilay' Projesi Tanıtıldı
Yeşilay Tokat Şubesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 'Benim Kulübüm Yeşilay' projesini tanıtarak sağlıklı yaşam ve bilinçli birey yetiştirme hedeflerini vurguladı.
Tokat'ta "Benim Kulübüm Yeşilay" (BKY) projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine proje tanıtıldı.
Yeşilay Tokat Şubesi ekipleri ve gönüllüler Kemalpaşa ve Karşıyaka ilkokul-ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.
Yetkililer, her bilinçli çocuğun geleceğe umut kattığını belirtti.
