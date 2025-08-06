Tokat'ta Bebeğin Cesedi Davasında Anne ve Baba Tutuklandı

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Tokat'ta 12 yıl önce çöplükte bulunan 1 günlük bebeğin davasında yeniden başlatılan soruşturma sonucunda anne ve baba tutuklandı. Gözaltına alınan H.K. ve Ç.K., adliyeye sevk edilerek tutuklama kararı aldı.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Tokat'ta 12 yıl önce çöplükte cesedi bulunan 1 günlük bebeğe ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.K. ve Ç.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Fatih YILMAZ/ TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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