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Sporting maçının kırılma anı! Sane kaçırdı, Galatasaray taraftarı patladı

Sporting maçının kırılma anı! Sane kaçırdı, Galatasaray taraftarı patladı
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Galatasaray'ın Sporting'e 3-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Leroy Sane'nin skor 1-1'ken yakaladığı önemli fırsatı değerlendirememesi taraftarın tepkisini çekti. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, yaklaşık 10 milyon euro civarında yıllık ücret kazanan Alman yıldızın kritik anlarda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini savundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken maçın kırılma anlarından biri skor 1-1 devam ederken yaşandı.

SANE'NİN ÖNÜNE BÜYÜK FIRSAT GELDİ

Galatasaray'ın geliştirdiği hücumda Leroy Sane, Sporting ceza sahası içerisinde topla buluştu. Alman yıldız, takımını öne geçirebilecek pozisyonda yaptığı vuruştan sonuç alamadı. Sane'nin değerlendiremediği fırsatın ardından Galatasaray öne geçme şansını kullanamadı.

TARAFTARLAR SANE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 3-1 kaybedilmesinin ardından Sane'nin skor 1-1'ken kaçırdığı pozisyon yeniden öne çıktı. Bazı Galatasaray taraftarları, Alman futbolcunun performansını eleştirirken aldığı ücrete de dikkat çekti.

10 MİLYON EURO CİVARINDAKİ MAAŞINI HATIRLATTILAR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 10 milyon euro civarında yıllık ücret kazanan Sane'den bu tür kritik pozisyonlarda daha fazla katkı beklediklerini dile getirdi.

Galatasaray, 1-1'lik eşitlik sırasında öne geçme fırsatından yararlanamazken karşılaşmanın devamında kalesinde iki gol daha görerek sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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