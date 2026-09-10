Sporting maçının kırılma anı! Sane kaçırdı, Galatasaray taraftarı patladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken maçın kırılma anlarından biri skor 1-1 devam ederken yaşandı.

Galatasaray'ın geliştirdiği hücumda Leroy Sane, Sporting ceza sahası içerisinde topla buluştu. Alman yıldız, takımını öne geçirebilecek pozisyonda yaptığı vuruştan sonuç alamadı. Sane'nin değerlendiremediği fırsatın ardından Galatasaray öne geçme şansını kullanamadı.

TARAFTARLAR SANE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 3-1 kaybedilmesinin ardından Sane'nin skor 1-1'ken kaçırdığı pozisyon yeniden öne çıktı. Bazı Galatasaray taraftarları, Alman futbolcunun performansını eleştirirken aldığı ücrete de dikkat çekti.

10 MİLYON EURO CİVARINDAKİ MAAŞINI HATIRLATTILAR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 10 milyon euro civarında yıllık ücret kazanan Sane'den bu tür kritik pozisyonlarda daha fazla katkı beklediklerini dile getirdi.

Galatasaray, 1-1'lik eşitlik sırasında öne geçme fırsatından yararlanamazken karşılaşmanın devamında kalesinde iki gol daha görerek sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.