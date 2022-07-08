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Tokat'ta bayram öncesi dron ile trafik denetimi yapıldı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
Tokat'ta bayram öncesi dron ile trafik denetimi yapıldı

Tokat Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi dron desteğiyle uygulama yaptı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi dron desteğiyle uygulama yaptı.

Trafik ekipleri, Tokat-Niksar kara yolundaki polis uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Uygulamaya katılan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sürücülere ve ailelerine çikolata ikramında bulundu, çocuklara kırmızı düdük ve broşür verip sohbet etti.

Hatipoğlu, bayramla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Hem vatandaşlarımıza hem de görevlerinin başında olan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bayram süresince ülkemizde olduğu gibi ilimizde de trafik tedbirlerini had safhada almaya çalıştık. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uygun şekilde seyahat etmeleri büyük bir önem taşıyor. Bu anlamda hem hatırlatma hem de güvenlik kuvvetlerimizin vatandaşlarımızla bayramlaşma uygulamasını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Uygulamaya İl Emniyet Müdür Vekili Erdem Uzun da katıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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