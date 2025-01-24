Tokat'ta Baltayla Arkadaşını Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Tokat'tın Zile ilçesinde arkadaşını baltayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Minareyi Sağır Mahallesi'nde bir evde O.A ile arkadaşı M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A. baltayla M.T'yi öldürdü.

Olayın ardından sokağa çıkan O.A, "Adam öldürdüm" diye bağırınca ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T'nin öldüğünü belirledi.

Polis, O.A'yı gözaltına aldı.