Tokat'ta Balıkçı Çocuğu Boğulmaktan Kurtardı

Tokat'ta Balıkçı Çocuğu Boğulmaktan Kurtardı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir balıkçı, Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

TOKAT'ta Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren çocuğu balıkçı kurtardı.

Erbaa ilçesinde yaşayan Yavuz Akın (52), dün oğluyla birlikte Kelkit Çayı'nda oltayla balık tutarken, suya giren ismi öğrenilemeyen çocuğun çırpındığını fark etti. Akın, suya girip çocuğu çıkardı. O anlar çevreden bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Akın'ın çocuğu sudan çıkardıktan sonraki anları yer aldı. Küçük çocuk, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

