Tokat'ta Araç Kazası: Güvenlik Kamerasında

Tokat'ta hafif ticari araç ile cipin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Bosna Sokak'ta meydana geldi. 60 AGR 961 hafif ticari araç ile 06 KVN 58 plakalı cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle cipin ön tekeri yerinden koparak yola savrulurken, park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

