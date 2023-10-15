Tokat'ta Araç Kaldırıma Çarptı: 3 Kişi Yaralandı

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Tokat Çevreyolu'nda meydana geldi. R.D. idaresindeki 60 TK 909 plakalı Hyundai marka otomobil, virajı alamayarak yol kenarında bulunan kaldırma çarptı. Takla atarak sürüklenen araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT