Tokat'ta Anız Yangını: 50 Dönümlük Alan Zarar Gördü
Tokat'ın Killik köyü yakınlarında çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönümlük alan hasar gördü. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.
Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Killik köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel