Tokat'ta Anız Yangını: 50 Dönüm Alan Zarar Gördü
Tokat Havalimanı yakınında çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönüm tarım alanı zarar gördü. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.
Tokat Havalimanı yakınlarında bulunan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, havalimanı itfaiyesi, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel