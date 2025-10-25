Tokat'ta Ambulans Devrildi: 3 Sağlık Personeli Yaralandı

TOKAT'ta, vakaya giderken kavşakta cip ile çarpışarak devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde çevre yolu üzeri Turhal Kavşağı'nda meydana geldi. Tokat'tan Turhal ilçesi yönüne görevlendirildikleri vakaya giden Z.K. yönetimindeki 60 MB 922 plakalı ambulans, kavşakta yeşil ışıkta geçen A.Ş.'nin kullandığı 60 ABD 162 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yatarak devrildi. Kazada ambulans sürücü ile 2 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.