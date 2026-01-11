Haberler

Ahırda çıkan yangın, evin çatısına sıçradı

Ahırda çıkan yangın, evin çatısına sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir ahırda başlayan yangın, bitişikteki 2 katlı evin çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ahırda başlayan yangın 2 katlı evin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Erek Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde Resul Soymaz'a ait ahırda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanında bulunan 2 katlı binanın çatısına sıçradı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ahırdaki samanlar yanarken, evin çatısında hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu

Süper Lig'in yıldızı maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim

ABD'nin kaçırıp hapse tıktığı Maduro'dan günler sonra ilk mesaj
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay
Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu

Süper Lig'in yıldızı maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...