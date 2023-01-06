TOKAT'TA 6 ARACIN KARIŞTIĞI 'BUZLANMA' KAZASI, 9 YARALI Güncel Haberler TOKAT'ta, çevre yolu üzerinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. TOKAT'ta, çevre yolu üzerinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Tokat çevre yolu üzerinde meydana geldi. Yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda Mehmet İşeri yönetimindeki 60 BE 800 ve Arif Özen yönetimindeki 60 BP 430 plakalı 2 otomobil ile Orhan Akyüz yönetimindeki 60 HO 1040 plakalı otobüs, Murat Şenden yönetimindeki 60 DT 9634 plakalı hafif ticari araç, Furkan Atasoy'un kullandığı 60 S 0207 plakalı servis ve Mustafa Eker idaresindeki 60 S 20031 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak çarpıştı. Zincirleme kazada araçlarda bulunanlardan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle çevre yolunda ulaşım bir süre aksadı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Tokat BP Güncel Haberler

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