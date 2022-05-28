TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI - Haberler

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TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TOKAT'ta, 1 otomobil ve 2 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 7 kadın işçi hafif yaralandı.

TOKAT'ta, 1 otomobil ve 2 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 7 kadın işçi hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tokat-Turhal karayolu üzerinde yaşandı. Kent merkezine seyir halinde olan Berkant Doğan yönetimindeki 16 ANK 216 plakalı otomobil fren yaparak yavaşlayınca, aynı istikamete seyir halinde olan Alattin İnceman'ın kullandığı 60 S 126 plakalı işçi servisi arkadan çarptı. Bu iki aracın arkasından gelen Orhan İçbilir'in kullandığı 60 S 0164 plakalı işçi servisi de duramayarak önündeki araca çarptı. Zincirleme kazada servis minibüslerinde bulunan tekstil işçilerinden Meral Aslan, Meral Demir, Sevilay Ateş, Nevin Can, Yeşim Sağ, Fadime Arısoy ve Şifa Yıldırım hafif şekilde yaralandı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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