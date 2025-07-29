2 yaşındaki bebek, 5. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti

2 yaşındaki bebek, 5. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
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Tokat'ta, apartmanın 5'inci katından düşen 2,5 yaşındaki Ahmet Buğra Şimşek, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta apartmanın 5'inci katından düşen 2,5 yaşındaki Ahmet Buğra Şimşek hayatını kaybetti.

KÜÇÜK ÇOCUK, 5. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Olay, saat 21.45 sıralarında Kümbet Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki Buğra Apartmanı'nda meydana geldi. Rümeysa ve Ekrem Şimşek çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2,5 yaşındaki Ahmet Buğra Şimşek, apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

2 yaşındaki bebek, 5. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden aile fertleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet Buğra bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet bebek burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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