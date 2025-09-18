Haberler

Tokat'ta 117 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Tokat'ta 117 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turhal ilçesinde, toplam 38 farklı suçtan 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.E.Ç, jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde hakkında 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 38 farklı suçtan toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.E.Ç, teknik ve fiziki takip sonucunda jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Rüyasında define gören kadın oğluyla birlikte tünel kazarken yakalandı

Rüyasında görüp harekete geçti! Anne ve oğlu böyle suçüstü yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! Yapılan tetkiklerde korkutan sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.