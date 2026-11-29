Tokat Niksar'da tarlaya devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tokat'ın Niksar ilçesinde 60 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör tarlaya devrildi; sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Nurettin Kapaklıoğlu (60) idaresindeki 60 NB 591 plakalı traktör, Kümbetli köyünde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kapaklıoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA