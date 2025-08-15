Tokat Niksar'da Asayiş ve Trafik Uygulamaları

Tokat Niksar'da Asayiş ve Trafik Uygulamaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niksar'da polis ekipleri, 25 motosiklet sürücüsü ve 55 kişinin GBT'sini kontrol etti. Denetimlerde çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda 55 bin lira ceza kesildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulamalarında 25 motosiklet sürücüsü ile 55 kişinin GBT'si kontrol edildi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Ekipler, 55 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi, 25 motosiklet sürücüsü ise kontrol edildi.

Denetimlerde 3 kişiye kasksız motosiklet kullanmaktan 1 kişiye de ehliyetsiz alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Uygulamada çeşitli konularda 55 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı

Yasak aşkı ile kocasını katleden kadın hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.