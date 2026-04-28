Tokat merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 44 gözaltı

Tokat merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 44 gözaltıTOKAT merkezli 4 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yasa dışı yollarla silah getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 46 şüpheliye yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, Tokat merkezli İstanbul, Konya ve Sivas illerinde belirlenen 59 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararıyla adreslere baskın yapan ekipler; 11 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği ile seri numarası silinmiş 20 av tüfeği ele geçirdi. Aramalarda ayrıca 1977 tabanca mermisi, 1 silah imalathanesi, 14 tüfek dipçiği, 37 av tüfeği namlu kopuzu, 20 av tüfeği tetik tertibatı ile silah yapımında kullanılan çok sayıda yedek parça bulundu.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 44'ü yakalandı. Şüphelilerden 27'si jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
