Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 400 saman balyası yandı
Cellokışla köyünde çıkan anız yangını, Mecit Albayrak'a ait saman balyalarına sıçradı. İtfaiye ekipleri ile köylülerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 400 saman balyası zarar gördü.
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 400 saman balyası yandı.
Cellokışla köyünde çıkan anız yangını, Mecit Albayrak'a ait saman balyalarına sıçradı.
İtfaiye ekipleri ile köylülerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 400 saman balyası zarar gördü.